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Sosyal deneyde '3 saatte' '3 kişi' çöpü kutuya attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:05 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, bir dernek vatandaşların çevre bilincini ve duyarlılığını gözlemlemek için sosyal bir deney yaptı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, bir dernek vatandaşların çevre bilincini ve duyarlılığını gözlemlemek için sosyal bir deney yaptı. 3 saat içerisinde sadece 3 kişi çöp kutusunun yanına bırakılan su şişesini kutuya attı.

Düzce'de dernek üyeleri Anıtpark Meydanı'nda sosyal bir deney yaparak, çöp kutusunun hemen yanına plastik su şişesi koyarak, kamera ile vatandaşların tepkisini ölçmeye başladı. Yaklaşık 3 saat süren deneyde vatandaşların bazıları plastik su şişesine tekme attı, bazıları ise görmezden geldi. 3 saatlik deney sırasında sadece 3 kişi su şişesini alarak çöp kovasına attı. Çöpleri çöp kovasına atan vatandaşlar, "Çevreye duyarlı olmamız gerekiyor. Çöpleri yerde görünce hemen toplayarak çöp kovasına atmak istedik. Kameraları karşımızda görünce ise çok şaşırdık. Bu durum vatandaşlık ve insanlık görevidir" dedi.

Deneyi gerçekleştiren Mavi Ağaç Derneği'nin başkanı Celal Kasapoğlu, "Bugün gerçekleştirdiğimiz proje bir sosyal deney kapsamında ele alınacak bir çalışmaydı. Biz bu zaman diliminde çöpü gördüğünde yolunu değiştiren veya üstünden atlayan, tekmeleyen, duyarsız kalan veya sadece görüp eleştirenler gördük ama tabi ki 3 arkadaşımıza teşekkür ederiz, yerde ki çöpü çöp kovasına atarak çevreyi koruma bilincine sahip oldukları için. Tabi ki bu durum bize eğitim konusundaki çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

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