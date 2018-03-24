Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Sosyal Duyarlılık Dersi bilgilendirme toplantısı yapıldı.
7 Aralık Üniversitesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan 2017 girişli öğrenciler için başlayacak olan KSD100 kodlu “Sosyal Duyarlılık” dersinin ilk bilgilendirme toplantısı Sosyal Duyarlılık Üniversite Koordinatörü Dr. Öğr. Ü. Ebru Külekçi Akyavuz başkanlığında yapıldı.
Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birim koordinatörlerinin katılımıyla yapılan toplantıda Sosyal Duyarlılık dersi ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak hazırlanan web sayfası tanıtıldı.
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