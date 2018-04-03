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Sosyal Güvenlik Müdürleri Derneğinden çalıştay

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Müdürler Derneği tarafından İstanbul’da çalıştay düzenlendi.Kızılcahamam Sosyal Güvenik Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Müdürler Dernek Başkanı Ali Turan Çiftçi ve Yönetim Kurulu Üyeleri Semiha Kocabay Akdağ, Salim Soy, İsmail Güven ve Hasan Çolak ile Derneğin İstanbul Temsilcileri Ferda Özkalender ve Mehmet Kayalı tarafından organize edilen istişare toplantısı Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Unalan, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş ile ilde tüm üyelerin katılımı ile gerçekleşti.Çiftçi, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu toplantıda yerelde olan sorun ile genelde olan sorunların çözümleri için yapılması gereken hususlar istişare edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Müdürleri Derneğinden çalıştay

Sosyal Güvenlik Müdürler Derneği tarafından İstanbul’da çalıştay düzenlendi.
Kızılcahamam Sosyal Güvenik Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Müdürler Dernek Başkanı Ali Turan Çiftçi ve Yönetim Kurulu Üyeleri Semiha Kocabay Akdağ, Salim Soy, İsmail Güven ve Hasan Çolak ile Derneğin İstanbul Temsilcileri Ferda Özkalender ve Mehmet Kayalı tarafından organize edilen istişare toplantısı Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Unalan, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş ile ilde tüm üyelerin katılımı ile gerçekleşti.
Çiftçi, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu toplantıda yerelde olan sorun ile genelde olan sorunların çözümleri için yapılması gereken hususlar istişare edilmiştir. Yereldeki sorunlar İl Müdürü Murat Göktaş’a iletilmiştir. İl müdürümüz sorunlara çözüm odaklı yaklaşım göstermiştir. Kendilerine yönetim ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Sosyal Güvenlik Merkezlerinin genelde ise en az iki ilçe halkına hitap ettiğini, ancak adı “müdürlük” olmadığından protokol sıralamasında ilçelerde bulunan kurumların en alt sırasında yer aldığına dikkat çeken Çiftçi, "Oysaki sosyal güvenlik merkezleri bulunduğu ilçe ile birkaç ilçeye de hizmet vermektedir. Çözüm olarak; sosyal güvenlik merkezlerinin gerçek değerinin verilmesi için ’merkezi’ kelimesinden sonra gelmek üzere ’müdürlüğü’ eklenmeli" ifadelerini kaydetti.
Çiftçi, merkez müdürlüklerinin personel ihtiyacının il müdürlüklerince geçici görevlendirme yapılmak suretiyle karşılandığını, bu şekilde geçici görevlendirilen personelin en fazla 6 ay süre ile görev yapılabildiğini, görevlendirilen personelin ya sürgün yapılmak için ya da referanslı olduğu için gönderildiğini, gelen personelin işleri öğrenip merkeze adapte olmasının en az 3 ay sürdüğünü, son 1 ayda da ’gideceğim’ moduna girmek suretiyle işleri ötelediğinden yararlanılamadığını, bu hususun özellikle merkezlerin arşivleme gerektiren iş ve işlemlerinde yığılmalara sebep olduğunu ileri sürdü.
Çözümün ise gerek yeni alımlarda gerekse görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atamalarda olacağını kaydeden Çiftçi, kurumu ilçelerde en üst seviyede temsil eden ve ilçelerde yapılan her türlü etkinliklerde bu müdürlerle birlikte görev yapan kurum merkez müdürü ve merkez müdür yardımcılarının görev ve emekli aylıklarının da +3 bin ek gösterge esas alınarak hesaplanması gerektiğini vurguladı.

Sosyal Güvenlik Müdürleri Derneğinden çalıştay

Sosyal Güvenlik Müdürleri Derneğinden çalıştay

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