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Sosyal hizmet kuruluşları belediyelere devredilebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 07:43 | Son Güncelleme

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşlarının Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilmesine imkan tanındı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararnamede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının birleştirilmesinden oluşan "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının" görev ve hizmet birimleriyle ilgili düzenlemelere yer verildi.

Buna göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek.

Bakanlık, hizmet alanları ile ilgili olarak il özel idaresi, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje yürütebilecek.

Kararnameyle Bakanlığın hizmet birimleri şu şekilde oluşturuldu:

"Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü."
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- Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanacak

Kararnamede, Çalışma Meclisi ile ilgili düzenlemeler de yer aldı.

Buna göre Çalışma Meclisi, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının tespit ettiği gün ve gündemle yılda en az bir defa toplanacak. Organizasyonun sekretaryasını Çalışma Genel Müdürlüğü yerine getirecek.

Bakan veya Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanacak Çalışma Meclisi; işveren sendikaları konfederasyonlarından üç, en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan iki, diğer işçi ve kamu görevlileri sendikalarından birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci ile gündemdeki konularla ilgi olarak çağrılan kamu ve özel kurum kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı çalışma

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