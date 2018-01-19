Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni

Son Güncelleme 22 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 17:06 |22 dakika önce

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Kurum bakımımızdan ayrılan, eğitim ve istihdam süreçlerinin dışında kalan gençlerimizin, istihdam edilene kadar barınma başta olmak üzere farklı ihtiyaçlarını karşılamak için 'Sosyal Ekonomik Destek Projesi'ni hayata geçireceğiz" - "0-6 yaş grubundaki çocuklarımız için de uygun içerikli kitap listelerinin oluşturulması amacıyla bir çalışma başlattık. Kitap inceleme komisyonu kurduk. Komisyonumuzun çalışmalarını yakın zamanda kamuoyuyla da paylaşacağız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün kurum bakımındaki, korumamız altındaki çocuklarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Artık kurum bakımımızdan ayrılan, eğitim ve istihdam süreçlerinin dışında kalan gençlerimizin, istihdam edilene kadar barınma başta olmak üzere farklı ihtiyaçlarını karşılamak için 'Sosyal Ekonomik Destek Projesini' hayata geçireceğiz." dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bir otelde düzenlenen "Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni"ne katıldı. Kaya, törende yaptığı konuşmada, kurum bakımındaki çocukları asla evlatlarından ayırmadığını dile getirdi. Bakanlık olarak "Biz büyük bir aileyiz" dediklerini anımsatan Kaya, bugünkü atama töreniyle de mutlu günlerden birini yaşadıklarını vurguladı. Çocuklara her zaman aile şefkatiyle kucak açtıklarını, en iyi şartlarda eğitim almaları, hayata güçlü bir şekilde hazırlanmaları için çok büyük gayret sarf ettiklerini vurgulayan Kaya, "koğuş tipi" olarak anılan yurt modeli dönemini de haziran ayı itibarıyla tamamen kapatarak ev tipi modele geçtiklerini anımsattı. Kaya, kurum bakımındaki tüm çocukların Sevgi Evleri'nde ya da Çocuk Evleri'nde kaldığını bildirdi.

İstihdam sürecinin de sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin geleceğiyle ilgili en önemli süreçlerden biri olduğuna işaret eden Kaya, "Devlet olarak en az iki yıl süreyle sosyal ve ekonomik desteklerimizden yararlanan ve bizim koruma ve bakımımız altında bulunan evlatlarımızı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediyoruz. Bugüne kadar 43 bin 451 evladımız kamu kurumlarında işe başlatılmıştır." bilgisini paylaştı. "Bugün de tam 2 bin 294 evladımızın kamu kurum ve kuruluşlarına atama işlemlerini birlikte gerçekleştireceğiz." diyen Kaya, ataması yapılacak tüm gençlere yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kaya, gençlere çalışma hayatı esnasında eğitimlerine de devam etmeleri çağrısında bulunarak iş hayatında da gençlerin her zaman yanında olacaklarını vurguladı. - 108 bin çocuk, ailesinin yanında desteklendi Bakan Kaya, atama hakkından yararlanmak için bekleyen gençler için de önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatarak "Çalışma Bakanımız da bir kadın ve anne şefkatini, hassasiyetini çok yürekten hisseden bir kadın Bakan arkadaşım. İnşallah önümüzdeki dönem iki kadın bakan olarak bu konuda özel sektör için de önemli çalışma modellerini birlikte çalışacağımıza, önemli adımları birlikte atacağımıza inanıyorum." dedi.

Bakanlık olarak çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgileri aktaran Kaya, ekonomik yoksunluk sebebiyle çocukların ailelerinden kopmasını engellemek amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulamasını yürüttüklerini ve bu kapsamda 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 108 bin çocuğun ailesinin yanında desteklendiğini ifade etti. Aynı zamanda "SED Hizmetinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi" (Okul Destek) uygulamasını da başlattıklarını dile getiren Kaya, "Okul Destek Projemizle birlikte Sosyal Ekonomik Destek hizmetinden faydalandırdığımız çocuklarımızın öncelikle akademik olmak üzere, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerle gelişimlerini destekliyoruz. Çocuklarımızı bir bir takip ediyoruz." diye konuştu. Çocukların olumlu yönde gelişimler gösterdiğini, okul başarılarının arttığını gördüklerini anlatan Kaya, SED ile desteklenen çocuklardan, Okul Destek Projesi'nin ardından yüzde 44'ünün takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazandığını söyledi. - "Tatilde çocuklarımıza ders çalışmaları yönünde uyarıda bulunmayalım"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırılmasına da büyük önem verdiklerini belirterek 2017 sonu itibarıyla 5 bin 642 çocuğun koruyucu aile yanında yaşamlarını sürdürdüğünü aktardı. Kaya, SED, koruyucu aile ve evlat edindirme uygulamaları sonucunda 2002'de yaklaşık 20 bin olan kuruluşlarda kalan çocuk sayısının 2017 sonu itibarıyla14 bin düzeyine indiğini kaydetti. Konuşmasında bugün karne alan tüm çocukları da tebrik eden Kaya, "Bir anne ve Aile Bakanı olarak ben de anne babalara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Tatilde çocuklarımıza ders çalışmaları yönünde uyarıda bulunmayalım, dinlensinler. Zaten yoğun bir eğitim dönemi geçirdiler, onları kitap okumaları yönünde teşvik edebiliriz ama oynasınlar, dinlensinler, biraz da eğlensinler, çocukluklarını yaşasınlar." dedi. Kaya, tatilde kendi çocuğuna da sadece kitap okuması yönünde uyarıda bulunacağını söyledi. Kaya, kurum bakımındaki çocukların başarı oranlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, 2014'te takdir/teşekkür alan çocukların oranı yüzde 17 iken 2017-2018 eğitim öğretim yılında, koruma altındaki çocukların okul başarısının yüzde 60'a yükseldiğini ve 9 bin 410 çocuğun takdir/teşekkür belgesi aldığını bildirdi. Kaya, akademik, sosyal, kültürel ve sportif anlamda başarıların artmasının kurumlarda gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarının bir sonucu olduğunun altını çizdi.

- "Asla çocuklarımızın erken yaşta evlendirilmesini istemiyoruz" Bakan Kaya, özellikle kız çocuklarının çok iyi bir eğitim almasını önemsediklerine işaret ederek "Biz asla ve asla çocuklarımızın erken yaşta evlendirilmesini istemiyoruz. Zaten resmi olarak evlenme yaşı, Medeni Kanun'a göre de 18 ama biz diyoruz ki çocuklarımız, kızlarımız üniversiteyi de okusunlar daha sonra evlensinler. Çünkü güçlü kadın güçlü aileleri, güçlü aileler güçlü toplumları inşa ediyor. Güçlü kadınları, bireyleri oluşturmak için de kadınlarımızın, kızlarımızın daha fazla eğitim almasını, onların hayata daha güçlü hazırlanmasını istiyoruz." dedi. AK Parti hükümetleri döneminden önce yüzde 45 olan kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının bugün yüzde 83'ü aştığına dikkati çeken Kaya, bu oranı yüzde 100'lere ulaştırmak için gayret ettiklerini vurguladı. Çocukları dijital oyunlar ve sosyal medyanın risklerinden korumak için Bakanlık bünyesinde "Sosyal Medya Çalışma Grubu"nu kurduklarını da aktaran Kaya, aynı zamanda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile işbirliği içinde aile, çocuk dostu yapım ve dizileri teşvik edeceklerini belirtti.

- "Kitap inceleme komisyonu kurduk" Bakan Kaya, kitap listelerinin oluşturulmasına yönelik de yeni bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek "0-6 yaş grubundaki çocuklarımız için de çocuklarımıza uygun içerikli kitap listelerinin oluşturulması amacıyla da bir çalışma başlattık. Kitap inceleme komisyonu kurduk. Komisyonumuzun çalışmalarını yakın zamanda kamuoyuyla da paylaşacağız." diye konuştu. Bakanlıkça başlatılan "Rol Model" çalışması kapsamında kariyer planlama toplantıları, seminerler, söyleşiler ve ziyaretlerle 2017 sonu itibarıyla 81 ilde 450'ye yakın etkinlik düzenleyerek 7 bin 500 çocuğu rol model insanlarla bir araya getirdiklerini anlatan Kaya, sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocuklar için oluşturulan 111 mobil ekiple 5 bin 600 çocuğun sokaktan kurtarılarak hizmet modellerinden yararlandırılmaya başlandığını kaydetti. Kaya, eğitimlerine devam eden çocuklar için koruma kararlarını; ortaöğretime devam edenler için 20, yükseköğrenime devam edenler için ise 25 yaşına kadar uzattıklarını vurgulayarak 2017'de korunma ve bakım altında bulunan çocukların 269'unun yükseköğretim programına yerleştiğini, LYS genel başarı oranının da yüzde 68'leri bulduğunu dile getirdi.

- Kurum bakımından ayrılan gençler için "Sosyal Ekonomik Destek Projesi" başlatılacak Bakanlık olarak kurum bakımından ayrılan gençlere de talepleri halinde, işe yerleştirilinceye kadar sosyal, ekonomik destek sağladıklarını ve rehberlik desteği verdiklerini anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün kurum bakımındaki, korumamız altındaki çocuklarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Artık kurum bakımımızdan ayrılan, eğitim ve istihdam süreçlerinin dışında kalan gençlerimizin, istihdam edilene kadar barınma başta olmak üzere farklı ihtiyaçlarını karşılamak için 'Sosyal Ekonomik Destek Projesi'ni hayata geçireceğiz inşallah. Bu projeyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah kurum bakımından ayrılan, eğitim ve istihdam sürecinin dışında kalan çocuklarımıza 'Sosyal Ekonomik Destek Projesi'ni en kısa zamanda hayata geçireceğiz." Konuşmasında alın terinin çok kutsal olduğunu vurgulayan Kaya, ataması gerçekleştirilen gençlere hitaben, şöyle konuştu: "En büyük temennimiz, sizlerin bir ömür boyu bu vatana, millete faydalı hizmet etmeniz. Türkiye büyük, güçlü bir ülke. Bizim 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var, bu hedefleri sizler gerçekleştireceksiniz. İnşallah bu hedefler doğrultusunda vatanımıza, milletimize en güzel şekilde hizmet etmenizi temenni ediyorum. İnşallah hepiniz büyük ailemizin bireyleri olarak birer güzel aile kuracaksınız. Mutlu birer yuvanız olmasını temenni ediyorum."

- "Türkiye Cumhuriyeti devletinin olduğu yerde kimse, kimsesiz değildir" Törende, Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve kamuda atanan kişiler de birer konuşma yaptı. Hukuk eğitimini tamamlayan ve hakim-savcılık sınavını kazanmayı başaran Emine Konuk, hayallerinin gerçek olduğunu vurgulayarak bundan sonra kendi durumunda olan çocuklara örnek olmaya çalışacağını dile getirdi. Konuk, Bakan Kaya ile tüm yetkililere teşekkürlerini iletti. Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olan Mustafa Bilir ise babasının vefatının ardından 11 yaşında kurum bakımına geçtiğini anlattı. Hiçbir zaman yılmadığını ve sabırla çalıştığını aktaran Bilir, eskiden yaşadıkları demir ranzalı, koğuş tipi yurt modellerinin artık son bulduğuna dikkati çekti. Ampute Milli Takımı oyuncularından Serkan Dereli de devletin yurtlarında yetişen çocuklardan biri olduğunu söyleyerek, günümüzde kurum bakımı altındaki çocukların kültürel ve sanatsal başarılarını artırmak için yoğun bir çaba gösterildiğine işaret etti.