HABER

Sosyal medya arkadaşlarıyla buluşmaya İspanya'dan geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde yaşayan gençlerle sosyal medya üzerinden arkadaş olan 5 İspanyol genç, arkadaşları ile buluşmak için ülkelerinden çıkıp Anamur'a geldi.

Mithat ÜNAL ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN'in Anamur ilçesinde yaşayan gençlerle sosyal medya üzerinden arkadaş olan 5 İspanyol genç, arkadaşları ile buluşmak için ülkelerinden çıkıp Anamur'a geldi.

Geçtiğimiz hafta İspanya'nın Barselona kentinden uçakla İstanbul'a gelen Jessica Perez Galvente(25), Jose Alberto Gonzales(24), Fernanden Gonzi(23), Sansia Perez Verisimo(26) ve Sara Govilan Costro (28) otostopla önce Adana'ya gelerek Portakal Çiçeği Festivali'ne katıldı. Festivalin ardından otostopla yönünü Mersin'e çeviren gençler, sosyal medyada tanıştıkları Anamur'daki Neşe Ünal'ın konuğu oldu. İki gün boyunca ilçenin güzelliklerini gezen gençler, ören antik kenti ve sahile hayran kaldı. Gençlere ilçeyi gezdiren Neşe Ünal, Mustafa Kemal Ünal ve Harun Deniz, tarihi yerlerle ilgili bilgi verdi.

Arkadaşlarının kendisini ziyaretlerinin sürpriz olduğunu söyleyen Neşe Ünal, Arkadaşlar İspanya'dan geliyorlar. Türkiye genelindeki arkadaşlarının olduğu yerleri konum olarak belirleyip gezi seyahati düzenlediler. İspanya'dan İstanbul'a, oradan da Adana'ya geçtiler. Şimdi de Anamur, Side ve Antalya'yı gezecekler. İlçenin güzelliklerini arkadaşlarımıza gösterdik, hayran kaldılar dedi

Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
İran'dan ABD'ye: Pişman olacaklarİran'dan ABD'ye: Pişman olacaklar
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiasıSon dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.