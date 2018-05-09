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Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 08:14 | Son Güncelleme

Gazete 365’in, İstanbul Üsküdar'da yaptığı 24 Haziran seçimleri sokak röportajında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yaşlı amcanın vermiş olduğu tepki sırasında “Röportaj” yerine “Kürtaj yapıyor burada” demesi de sosyal medyada paylaşılınca olanlar oldu.

Mikrofon uzatılan yaşlı vatandaş röportaja bir kadın vatandaşın karışmasıyla çileden çıktı.

Yaşlı vatandaş, “155 polis ararım” diyerek arkasından bağırması sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

Amcanın röportaj kelimesi ile kürtaj kelimelerini karıştırması olay oldu.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri sokak röportajı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu amcamın videosu güzel oldu. ilerde torunlar hiçmi aklınız yoktu AKPye oy verdiniz dediklerinde, biz vermedik oğlum aha bunlar verdi diyeceğiz.
Ülkem insanın kalitesi ve durumu bu. Batı illeri hariç ki onlar da aldıkları göçlerle bozulmaya başladı eğitim seviyesinin düşüklüğü ve dini yobazlık insanları bu hale getirmiş. Sonra da kalkıp AKP nasıl kazanır yahu diyoruz ya, işte bu insan kalitesini eğitimle yükseltemediğimiz için kazandı hep....
siyasi iktidar sayesinde bu cahiller söz sahibi oldu canım ülkemde.. sorsan hayatında 3 kitap okumamıştır ama herşeyi bilirler dünya bunların etrafında döner.. birde sen yanlış biliyorsun bak doğrusu budur dersende senden kötüsü olmaz vatan haini olursun fetöcü olursun pkk lı olursun olursunda olursun neden çünki baştaki böyle yapıyor onu örnek alıyorlar..
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