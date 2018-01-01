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Sosyal medya bu tweeti konuştu

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 10:46 | Son Güncelleme 2 saat önce

2018'in ilk dakikalarında sosyal medyadan kutlama mesajları yağmaya başladı. Mesajlardan biri de Seyhan Belediyesi'ne aitti. Resmi hesaplarından atılan "Hoşgeldin 2019" mesajı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Sosyal medya bu tweeti konuştu

Adana'da Seyhan Belediyesi 2018'in ilk dakikalarında "Hoşgeldin 2019" mesajını paylaştı. Seyhan Belediyesi'nin mesajı çok sayıda paylaşım ve yorum aldı. Belediyenin Twitter hesabından paylaşılan başka bir tweet'te ise, "Hoşgeldin 2019 tweet'imiz yanlışlıkla değil; #Adana2019aGiriyor hashtagine ithafen yazılmıştır" dendi.

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Anahtar Kelimeler:
Seyhan Belediyesi 2019

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