Sosyal medya bu tweeti konuştu

Adana'da Seyhan Belediyesi 2018'in ilk dakikalarında "Hoşgeldin 2019" mesajını paylaştı. Seyhan Belediyesi'nin mesajı çok sayıda paylaşım ve yorum aldı. Belediyenin Twitter hesabından paylaşılan başka bir tweet'te ise, "Hoşgeldin 2019 tweet'imiz yanlışlıkla değil; #Adana2019aGiriyor hashtagine ithafen yazılmıştır" dendi.