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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinde dolaşan bir video gündeme bomba gibi düştü. Kaydedilen görüntülerde, Manisa'da yaşayan 18 yaşındaki Bahar Doğrul, amcasının kendisini taciz ettiğini söyleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Genç kızın yardım çağrısına binlerce yorum yağdı.

Sosyal medya, dün akşam saatlerinde Bahar Doğrul adında genç bir kızın paylaştığı video ile sarsıldı. Manisa'da yaşadığı öğrenilen Bahar, çektiği görüntülerde öz amcası tarafından taciz edildiğini iddia etti.

GÜNDEM OLDU

Gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatan genç kız, yetkililerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isterken, geçmişte yaşanan Özgecan ve Leyla vakalarını da hatırlattı. Bahar Doğrul'un yakarışı, özellikle Twitter'da gündem oldu.

“Ben Bahar Doğrul 18 yaşındayım, öz amcam tarafından defalarca tacize uğradım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, sesimi duyuramıyorum. Özgecan gibi Leyla gibi olduktan sonra mı sesimizi duyacaklar? Benim gibi nice kızlar var korkuyorlar anlatamıyorlar. Sayın cumhurbaşkanıma sesleniyorum kendisiyle görüşmek istiyorum ne olur yardım etsinler. Kas erimesi hastasıyım eriyorum dayanamıyorum” dedi.

DAHA ÖNCE DE CANLI YAYINA ÇIKMIŞ

Bahar Doğrul, geçtiğimiz mayıs ayında Seda Sayan'la programına katılmış, amcasının, kendi mal varlıklarına el koymaya çalıştığını belirtmişti. Amcası tarafından dövüldüklerini ve aç bırakıldıklarını da iddia eden Bahar'ın söyledikleri, köyün muhtarı olan amcasının en yakın arkadaşı tarafından yalanlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bahar doğrul istismar erdoğan

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Yapmacık geldi bana...
valla hiç samimi gelmedin böle konusma şeklin göz yaşların sanki başka birşey var ama yinede doğruysa allah yar ve yardımcın olsun kardeşim.
idam gelemzse daha iktidar partiyr oy vermeyecem
tren geçti aslanım ancak el sallarsın artık iktidarın senin benim oyuma ihtiyacı yok artık
Sayın başkanım doğru söylüyorsa bu kızı kurtarın lakin şu sıralar türlü türlü tuzaklar peşinde olanlar da unutmayın Bu olaya hemen müdahale edilsin fakat temkinli olarak
Böyle insanlara yardım eli açmıyorlar ya yazıklar olsun bunun amcasını hadım edeceksin bak bakalım yapabiliyorlar mı çözüm çok basit ama. Yetki sizde olduğu için vebali de sizlerin...
REKLAM YAPIYOR DUDAKLAR BOTOX KAŞLAR ÖZEL BURUN ESTETİK BAŞARI SAĞLAYAMIŞ BU YOLU BULMUŞ ÇOK FAKİRİN CANI YANACAK BU TACİZ MACİZ TUTTURDULAR AMA SONUMUZ HAYIR OLSUN
farkındamısınız tecavüz ve taciz olayları çoğaldı her gün başka bi haber ne olacak bu türkiyenin hali.seçim oldu başkanlıkta geldi şu adaleti ne zaman düzelteceksiniz.
Kız kolpacı herşeye iNanmayın
karakol polis merkez elri var gidip ordan şikayet ci olsana boş boş gümdem yaratıyorsunz
Zaten Muhtarlar terör estirmek için muhtar oluyorlar. Seçilmek için halkı tehdit edip zor kullanıp oy alırlar. Muhtar olduklarında da ayrıca terör estirirler. Muhtarlıkları kaldırmak lazım.
Cumhurbaşkanımız Suriyeli din kardeşlerimizi kurtarmakla meşgul şuan. Araplar önde geliyor bizim için T.C uyruklular ikinci planda.
Böyle pisliklere okkalı cezalar verilse,kimse kimseye hiç bir şey yapamaz.Ama nerdeee.Gelde şimdi ülkede adalet var de.
KIZIM POLİS YOK MU? MAHKEME YOK MU SAVCI YOK MU ?SİLSİLE DENEN BİR ŞEY VAR, BAŞVURUNUZU YAPIN. HERŞEYİ ERDOĞAN DAN İSTERSE HERKES, O ZAMAN TEK ADAM OLUR , EKONOMİ DE BÖYLE OLUR
polise neden gitmemiş
nasil bir ülke olduk biz böyle her gün her gün iğrenç haberler çok mu zor lan insan olmak insan gibi yaşamak amcasi kiza taciz de bulunmus ya amca baba yarisidir nasil olur anlayamiyorum
Kıza tam çirkef.
umarım para için iftira atmıyordur.
Hemen gözltına alın. irdeleyin. yeter kızlarımızın çektiği acılar.
kca manisada 1-2 tane baba yürekli insan yokmu su amcasina bi el atacak
yazik cok yazik amca birde baba yarisi olcak Allah sonumuzu hayirli eylesin inşallah
bunlar yancı işte
kızın iftiracı olduğu o kadar bellli ki! gerçekten böyle bir şey olsa Seda Sayan'ın programına mı çıkar insan gider polise başvuru jandarmaya başvurur.
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