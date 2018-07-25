Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya, dün akşam saatlerinde Bahar Doğrul adında genç bir kızın paylaştığı video ile sarsıldı. Manisa'da yaşadığı öğrenilen Bahar, çektiği görüntülerde öz amcası tarafından taciz edildiğini iddia etti.
GÜNDEM OLDU
Gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatan genç kız, yetkililerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isterken, geçmişte yaşanan Özgecan ve Leyla vakalarını da hatırlattı. Bahar Doğrul'un yakarışı, özellikle Twitter'da gündem oldu.
“Ben Bahar Doğrul 18 yaşındayım, öz amcam tarafından defalarca tacize uğradım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, sesimi duyuramıyorum. Özgecan gibi Leyla gibi olduktan sonra mı sesimizi duyacaklar? Benim gibi nice kızlar var korkuyorlar anlatamıyorlar. Sayın cumhurbaşkanıma sesleniyorum kendisiyle görüşmek istiyorum ne olur yardım etsinler. Kas erimesi hastasıyım eriyorum dayanamıyorum” dedi.
DAHA ÖNCE DE CANLI YAYINA ÇIKMIŞ
Bahar Doğrul, geçtiğimiz mayıs ayında Seda Sayan'la programına katılmış, amcasının, kendi mal varlıklarına el koymaya çalıştığını belirtmişti. Amcası tarafından dövüldüklerini ve aç bırakıldıklarını da iddia eden Bahar'ın söyledikleri, köyün muhtarı olan amcasının en yakın arkadaşı tarafından yalanlanmıştı.
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