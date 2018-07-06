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Sosyal medya bunu konuşuyor! AK Partili isimden canlı yayında intihar girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı sallayan haber Ankara'dan geldi. AK Parti Kurucu Teşkilat üyesi Oktay Çiftçi canlı yayında intihar girişiminde bulundu. Bir binanın tepesine çıkarak, Facebook'tan canlı yayın yapan Çiftçi, "Erdoğan'la görüşmek istiyorum. Onurumu ne hale koydular. Mahvettiler beni. Yolun sonuna geldim” diye isyan etti

Sosyal medya bunu konuşuyor! AK Partili isimden canlı yayında intihar girişimi

AK Parti Kurucu Teşkilat üyesi olduğu iddia edilen Oktay Çiftçi, Ankara’da intihar etmek için inşaata çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek istediğini söyleyen Çiftçi, “Onurumu ne hale koydular. Mahvettiler beni. Yolun sonuna geldim” diye bağırdı.

CANLI YAYIN YAPTI

Bu anları Facebook hesabından canlı yayın yaparak paylaşan Çiftçi’nin yardımına arkadaşları koşsa da Çiftçi yanına kimseyi yaklaştırmadı. O sırada arkadaşlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını dile getirse Çiftçi ikna edilemedi.

ARKADAŞLARI BÖYLE BAĞIRDI: KOMÜNİSTLERE GÜLDÜRME BİZİ

Çiftçi’nin intihar etmek istediği anlarda inşaata yanına çıkan arkadaşlarının “Oktay komünistlere güldürme bizi” diyerek ikna etmeye çalıştığı duyuluyor. Çiftçi, arkadaşlarının neden intihar etmek istediğine dair sorularına ise yanıt vermiyor.

DAHA ÖNCE ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPMIŞ

Öte yandan Çiftçi’nin sosyal medya hesabından geçen Mayıs ayında “Sayın cumhurbaşkanım 15 temmuzdan bu zamana kadar 81 ilden fetocularla pkk ıle dosyalar geldi elime bazılarını size eskiden ulastıyordum ama artık sizinle görüşemiyorum elımde çok önemli dosyalar var zaatalinizle secimden önce görüşmek istiyorum lütfen sesimı duyun” ifadelerini paylaşması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
oktay çiftçi Ankara intihar girişimi ak parti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KOMÜNİST LER ACİZ İNSANA GÜLMEZ. O BAŞKALARININ CİBİLİTEYETI.
süleyman soylu şimdi eski türkiye diye için hatırladığı bir manevi,ötekileşmeme,kutuplaşmanın olmadığı tarihin koktuğu o güzel günlerden birini hatırlıyormu merak ettim.sürekli ohalle kalkan, alıkoyulmaların art arta her sabah olduğu ,kabinece hapishane açılışları için yapacakları günümü sayıyor yoksa..? bir makam , bir koltuk , değil büyük dünya 5 ten büyük değil sayın akp liler.yanlış yoldasınız allah sizi doğra yola soksun.seçmen ise boş ver siz nereye güderseniz orya gelirler..
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