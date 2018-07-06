Sosyal medya bunu konuşuyor! AK Partili isimden canlı yayında intihar girişimi

AK Parti Kurucu Teşkilat üyesi olduğu iddia edilen Oktay Çiftçi, Ankara’da intihar etmek için inşaata çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek istediğini söyleyen Çiftçi, “Onurumu ne hale koydular. Mahvettiler beni. Yolun sonuna geldim” diye bağırdı.
CANLI YAYIN YAPTI
Bu anları Facebook hesabından canlı yayın yaparak paylaşan Çiftçi’nin yardımına arkadaşları koşsa da Çiftçi yanına kimseyi yaklaştırmadı. O sırada arkadaşlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını dile getirse Çiftçi ikna edilemedi.
ARKADAŞLARI BÖYLE BAĞIRDI: KOMÜNİSTLERE GÜLDÜRME BİZİ
Çiftçi’nin intihar etmek istediği anlarda inşaata yanına çıkan arkadaşlarının “Oktay komünistlere güldürme bizi” diyerek ikna etmeye çalıştığı duyuluyor. Çiftçi, arkadaşlarının neden intihar etmek istediğine dair sorularına ise yanıt vermiyor.
DAHA ÖNCE ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPMIŞ
Öte yandan Çiftçi’nin sosyal medya hesabından geçen Mayıs ayında “Sayın cumhurbaşkanım 15 temmuzdan bu zamana kadar 81 ilden fetocularla pkk ıle dosyalar geldi elime bazılarını size eskiden ulastıyordum ama artık sizinle görüşemiyorum elımde çok önemli dosyalar var zaatalinizle secimden önce görüşmek istiyorum lütfen sesimı duyun” ifadelerini paylaşması dikkat çekti.
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