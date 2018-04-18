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Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in twitter hesabından paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyounu görenler bir vatandaşın “Vaşş anam vaşş” dediği görülüyor.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in videoyla beraber paylaştığı mesaj şu şekilde:

"AK Parti Genel Başkanı ilçe kongresinden dönüyor. Araçların sayısını gören vatandaşın yorumu “Vaşş anam vaşş” oluyor. İzleyin..."

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA

Öte yandan video sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

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Recep Tayyip Erdoğan Atilla Sertel sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dünya lideri bizim vergilerle israf etmekten kaçınmıyor (müslüman) bunun adınada millilik diyor ve en kötüsüde arkasında %50 at gözlüğü takmış sürü var :) komedi ülkesinde yaşıyoruz..
İzledikçe birr ahhh çekiyorum,, bu kadar şatavata gerek varmı, ne bileyim 40 tane yerine 4 tane olamazmı, 40 tane olunca ne oluyor,,bence huzuli ve gereksiz,, İSRAF...
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