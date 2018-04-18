Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in twitter hesabından paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyounu görenler bir vatandaşın “Vaşş anam vaşş” dediği görülüyor.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in videoyla beraber paylaştığı mesaj şu şekilde:
"AK Parti Genel Başkanı ilçe kongresinden dönüyor. Araçların sayısını gören vatandaşın yorumu “Vaşş anam vaşş” oluyor. İzleyin..."
SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA
Öte yandan video sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
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