Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrin'de başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'na geldi.
HULUSİ AKAR'LA SELFİE YAPAN ASKER
Geçmişte bırakın selfie'yi telefon taşımanın bile yasak olduğu TSK'da, herhangi bir kurmayın yanında telefonla dolaşmak disiplin suçu sayılabilecekken, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yanında selfie yapan bu asker sosyal medyaya damgasını vurdu.
Neredeyse TSK'nın tüm üst düzey kurmayları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında rahat tavırlar sergileyen asker, izleyenleri güldürdü
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