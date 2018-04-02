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Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 22:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve sanatçılarla birlikte Hatay'da askerleri ziyaret ederken, ziyaret sırasında bir askerin selfie çekmesi sosyal medyaya damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrin'de başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'na geldi.

HULUSİ AKAR'LA SELFİE YAPAN ASKER

Geçmişte bırakın selfie'yi telefon taşımanın bile yasak olduğu TSK'da, herhangi bir kurmayın yanında telefonla dolaşmak disiplin suçu sayılabilecekken, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yanında selfie yapan bu asker sosyal medyaya damgasını vurdu.

Neredeyse TSK'nın tüm üst düzey kurmayları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında rahat tavırlar sergileyen asker, izleyenleri güldürdü

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Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı Hulusi Akar hatay asker selfie

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Buna da gülüyorsanız milli şuur kaybolmuş demektir. Genelkurmay Başkanı , Cumhurbaşkanı ve İbrahim Tatlıses ( TERÖRİST ) yan yana türkü söylüyorlardı farkında mısınız ?! Sıra gecesi gibi bir rezaletti be ! Askere moral vermek istiyorsanız askere ziyarete gitmeyin çocuklarınızı askere gönderin sayın siyasiler ! ! !
Disiplinsizlik askeriyenin en büyük düşmanıdır.Kapalı alanda bere takılmaz üstelik genel kurmay başkanının olduğu bir yerde bu şekilde askerlik olmaz.
TSK özünü kaybetmiş bulunmakta ne yazık ki.. Artık selfie ler meşhur
Bugün bununla ilgili iki haber vardı Reis in Giyindiği Asker kıyafetinden Bir Yunanistan çok rahatsız olmuş,Birde CHP LAN OLUM! Siz gidin önce PKK Sempatizanlarına teslim ettiğiniz Atatürkün partisini Kurtarın Memleket meseleleri sizin boyunuzu aşar
Gn Kur Başkanı da "kibarca kenara çık" dedi
Asker ocağını sirke çevirdiniz.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN DİSİPSİLİN YOKSUNLUĞUNU GÖSTEREN TABLO
: )
Çocukları yatlarda viskileri yudumlasın askerlik yapmasın babalarıda askerleri ziyarete gitsin. vah güzel ülkem vahh
Ne güldürmesi,bu ne laçkalık!
Ne desem, ne yazsam. Tek kelime ile rezalet. Beyler, sazlı sözlü eğlendiğiniz o bölgede onlarca şehit verdik. Eğlenen Mehmetçikler olsa gam yemeyeceğim. Resmen cıvıklık, şımarıklık, yalakalık vs vs. Şehitler verildiği bir günde 2 general golf oynadı diye kıyameti koparanlar bu rezillik karşısında ne düşünüyorlar acaba? Her yaptığınız doğru, başkası yaparsa yanlış. Ne güzel memleket be. Şak şakçı medyanızla bu milleti kandıramazsınız. Herkes yazıyor bunları. Sandıkta görüşeceğiz. Sizlerle de sanatçı bozuntuları.
Vay tsk vay
emsal teşkil eder kışlalarda akıllı telefon serbest demekki
Gülelim mi ‘ Ağlayalım mı ? bilemedim !
ömrü boyunca 1 defa zor buluncak bian... yüreğini seviyim senin güzel insan!
Padişah kuralları koyan kişi olarak bir şekilde kuralların üstündedir. Ona kimse hesap soramaz ( Dinlerde Allaha hesap sorulamadığı gibi.) Padişah; Allahın yeryüzünde ki gölgesiyim der . Ahaliye de; Padişahın kulları olarak bakılır. Kural yoksa varın bunun adını siz koyun.
askerlik 1 sene uzadı.. :D
safak 46788944789999????
bütün Güneydoğu yu dolaşıp gelecekler İNŞAALLAH,,,,,ayaklarına taş değmesin,,,,
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