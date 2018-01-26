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Sosyal medya devlerine Afrin ayarı!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 07:41 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yargı ve BTK , Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik sosyal medyadaki sakıncalı paylaşımları sıkı takip altına aldı. Sosyal medya devleri Facebook, Twitter ve Youtube bu konuda Türkiye tarafından net bir dille uyarıldı. Yetkililer, söz konusu şirketlerin Türkiye’den gelen taleplere 'yavaş da olsa olumlu' yanıt verdiklerini söylüyor.

Sosyal medya devlerine Afrin ayarı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda, askeri planlamaların yanı sıra internetten ve sosyal medya ağları üzerinden yürütülen karşı harekât, kara propaganda, spekülasyon ve manipülatif girişimlere karşı da etkili bir sivil mücadele yürütülüyor. Devletin ilgili, yetkili kurumları anbean interneti sıkı şekilde kontrol ediyor; sakıncalı içerikleri yasal ve hukuki yetkileri çerçevesinde bertaraf ediyor.

"HIZLI DAVRANIYORUZ"

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mehmetçiğin sahadaki başarılı ve aynı zamanda oldukça zorlu operasyonunu etkileyecek, cephedeki askerlerin moralini bozacak, iç ve dış kamuoyunu manipüle edecek yalan-yanlış, sakıncalı, spekülatif sosyal medya içeriklerine anında müdahale ediyor. Yasal olmayan ve maksatlı yayın yapan internet sitelerinin yanı sıra internetin her mecrası, sosyal medya ağları ve paylaşımları çok yakından izleniyor. BTK, tespit edilen kişisel hesapları ve kullanıcılarını başsavcılığa bildiriyor. Başbakanlık kararıyla Twitter, Facebook ve Youtube’daki zararlı içerikler engelleniyor, erişime kapatılıyor, yayılması önleniyor. Başsavcılık, kullanıcısı belirlenen hesaplarla ilgili hemen hukuki işlem yapıyor. Hesaplar engellendikten sonra yasa gereği 24 saat içinde mahkemeden karar çıkarılıyor.

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YALAN PROPAGANDAYA DİKKAT!

Facebook, Twitter ve Youtube da bu konuda Türkiye tarafından uyarıldı. Bazı içeriklerin kaldırılmasında küresel şirketler ağır davransa da bu konuda Türkiye başarılı bir performans sergiledi. Tabiri caizse ağır aksak da olsa bu şirketler Türkiye’nin taleplerine olumlu yanıt veriyor. Bir yetkili, “Zararlı, sakıncalı, yalan, manipülatif içerikler hemen kaldırılmazsa geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmekte geç kalınabiliyor. Bu nedenle çok hızlı ve proaktif davranıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Terör örgütünün, harekâtın özellikle şehir merkezlerine doğru ilerlemesiyle sivilleri kalkan olarak kullanacağı ve bu konuda siviller üzerinden yalan propaganda yapabileceği ifade ediliyor.

ÖRGÜT İSTİHBARAT BİLGİSİ TOPLUYOR

İletişim evreninin çok geniş kanallarının olduğu bir ortamda yürütülen harekâtta, terör örgütü PKK/YPG ve yandaşları da boş durmuyor. Özellikle yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan TSK birliklerinin durumu, konumları, operasyona ilişkin detaylar, silah-teçhizat bilgileri, üslenme bölgeleri, operasyonun istikametine ilişkin bilgiler yakından takip ediliyor. Bu konuda detay bilgilerin paylaşılmaması konusunda askeri yetkililer de uyarıda bulunuyor. Bu nedenle siber alanda, kamu düzeni ve milli güvenlik gerekçesiyle Başbakanlık koordinasyonda çok önemli bir sivil harekât da yürütülüyor. Şu ana kadar dışarıdan ya da yabancı istihbarat servislerinden herhangi bir siber atak ya da saldırı tespit edilmiş değil ancak Türk istihbarat birimleri de bu mücadelede etkin şekilde görev yapıyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
rabbim ülkemizi bütün kötülükten korusun.
Yaşasın sansür olacaktı haberin başlığı.
HABER DOĞRU.YALAN TARAFI NE BİLİYORMUSUNUZ.GÜYA YETKİLİLER YAVAŞ DA OLSA TALEPLERE CEVAP VERİYORMUŞ.KÜLLİYEN YALAN.İŞTE ALGI BURADA BAŞLIYOR.SANKİ HÜKÜMETİN SÖZÜ GEÇİYORMUŞ GİBİ.
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