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Sosyal medya minik Umut'un "umudu" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

Mersin'de serebral palsi hastası 4 yaşındaki Muhammet Umut Özelçi'nin ihtiyaç duyduğu yürüteç, Mezitli Belediyesinin sosyal medyada başlattığı kampanya sonrası bir hayırsever tarafından temin edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de serebral palsi hastası 4 yaşındaki Muhammet Umut Özelçi'nin ihtiyacı olan yürüteç, Mezitli Belediyesinin sosyal medyada başlattığı kampanya sonrası bir hayırsever tarafından alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası 4 yaşındaki Özelçi'nin yürüyebilmesi için yürütece ihtiyacı olduğunu öğrenen Mezitli Belediyesi yetkilileri, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Doğumundan itibaren bu hastalıkla mücadele eden Özelçi'nin yürüteci, sosyal medyadan durumu öğrenen hayırsever Yiğit Gökşen tarafından temin edildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hayırsever Gökşen ile Özelçi'yi evinde ziyaret edip yürüteçle ilk adımlarına şahitlik etti.

Baba Bekir Özelçi, yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarının sürekli kendilerini ziyaret edip oğluyla yakından ilgilendiğini belirterek, "Belediye çalışanları bizden ilgiyi eksik etmediler. Şimdi de değerli hayırseverimiz Yiğit Bey ile tanıştırdılar. Biliyorum ki bundan sonra da hep Umut'umuzun yanında olacaklar." diye konuştu.

Gökşen, belediyenin bu tür kampanyalara vatandaşları ortak etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Tarhan da Umut'a vücut hareketlerini geliştirmesi için uzaktan kumandalı araba hediye etti.

Arife günü Umut'u ve ailesini ziyaret ederek, onlara destek olmak istediklerini bildiren Tarhan, küçük çocuğun her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

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