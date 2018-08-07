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Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:27 | Son Güncelleme

Sosyal medya, polis memuru Uğur Bolat'ın iddiası ile çalkalanıyor. 2,5 yaşındaki erkek çocuğunun üvey baba elinde istismara uğradığını öne süren baba, Tayfun Ülger'in kendisine ahlaksız mesajlar da attığını iddia etti. Bolat'ın paylaşımlarına kısa sürede yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın kızıydı. Uzunkaya "Durumu babama anlatacağım" ifadesini kullandı. Anne ise iddiaları yalanlayarak "Eski eşim benimle zorla ilişkiye girdi, beni erkeklere satacaktı" dedi

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Polis memuru Uğur Bolat, Twitter'da paylaşım yaparak 2.5 yaşındaki çocuğunun, üvey baba istismarına uğradığını öne sürdü. Babanın iddiasına göre; Eski eşi Ceren Ülger ile evlenen Tayfun Ülger, Uğur Bolat'ı 2,5 yaşındaki çocuğunu istismar etti ve babayı çocuğuna tecavüz etmekle tehdit etti.

'YAPACAKLARIMIN SINIRI YOK'

Bolat'a ahlaksız mesajlar atan Ülger, "Göktürk artık bende, ister severim... İstediğin yere şikayet et, beni zorlama. Yapacaklarımın sınırı yok. Sen erkek değilsin oğlunu da senin gibi yapacağım" mesajlarını attı.

AİLE BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU

Çaresiz kalan baba hem Kanal D habere katılıp yaşananları anlattı hem de sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Savcılığa şikayet dilekçesi veren Bolat, oğlunun durumundan endişe ettiği için Aile Bakanlığı'na başvurdu, çocuğunun üvey baba elinden alınıp kendisine verilmesini istedi.

'1 KASIM'A KADAR BAŞINA NE GELİR BİLMİYORUM'

Bolat, "O güne kadar beklememi söylüyorlar. Ben bu istismar mesajlarına göz yumsam bu sefer benim babalığım sorgulanır" diye isyan etti.

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EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN KIZINDAN MESAJ

Bolat'a sosyal medyadan destek geldi. Paylaşımları yorum yağmuruna tutan Twitter kullanıcıları arasında yeni Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın kızı Derya Uzunkaya da vardı. Uzunkaya, "Uğur bey yazışmaları yeni emniyet müdürü olan babama iletiyorum. Kendisi durumla ilgilenecektir. Sabredin lütfen" yazdı

ANNE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öte yandan suçlamaları reddeden anne Ceren Ülger ise polis memuru eski eşinin, evliyken kendisiyle ilişkide bulunduğunu, şiddete uyguladını, zorla ilişkiye girdiğini iddia etti.

'ESKİ EŞİM BENİ SATACAKTI'

Anne, sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak "15 yaşımdan bu yana ölümle tehdit edilmekteyim. 29/05/2018 tarihine kadar yine kendisinin zoru ile ilişkimiz devam etmekteydi. Ta ki yaz geldiği için oğlumuz Göktürk Bertuğ'a yazlık kıyafetler almamız gerektiğini söylediğimde kendisin de para olmadığını ve beni ciddi ciddi Satacağını söylediğinde oğlumu da alarak Ankaraya geldim. Bu süreçte eşim Tayfun Ülger ile evlendik. Uğur Bolat beni çevreye karşı namusumu, iffetimi, kadınlık özellikle de annelik gururumu onurumu ayaklar altına alacak şekilde anlatmış ve tanıtmıştır." ifadelerini kullandı.

İşte bahsi geçtiği iddia edilen o mesajlar:

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Annenin yayınladığı açıklama:

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