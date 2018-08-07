Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Polis memuru Uğur Bolat, Twitter'da paylaşım yaparak 2.5 yaşındaki çocuğunun, üvey baba istismarına uğradığını öne sürdü. Babanın iddiasına göre; Eski eşi Ceren Ülger ile evlenen Tayfun Ülger, Uğur Bolat'ı 2,5 yaşındaki çocuğunu istismar etti ve babayı çocuğuna tecavüz etmekle tehdit etti.

'YAPACAKLARIMIN SINIRI YOK'

Bolat'a ahlaksız mesajlar atan Ülger, "Göktürk artık bende, ister severim... İstediğin yere şikayet et, beni zorlama. Yapacaklarımın sınırı yok. Sen erkek değilsin oğlunu da senin gibi yapacağım" mesajlarını attı.

AİLE BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU

Çaresiz kalan baba hem Kanal D habere katılıp yaşananları anlattı hem de sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Savcılığa şikayet dilekçesi veren Bolat, oğlunun durumundan endişe ettiği için Aile Bakanlığı'na başvurdu, çocuğunun üvey baba elinden alınıp kendisine verilmesini istedi.

'1 KASIM'A KADAR BAŞINA NE GELİR BİLMİYORUM'

Bolat, "O güne kadar beklememi söylüyorlar. Ben bu istismar mesajlarına göz yumsam bu sefer benim babalığım sorgulanır" diye isyan etti.