Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 40'ı aşkın kişi gözaltında

Diyarbakır ve Ankara'da gözaltına alınanlar arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileri ile gazeteciler de bulunuyor.

Diyarbakır'da gözaltına alınan DTK Eş Başkanı Leyla Güven PKK çizgisindeki Sterk TV'de yaptığı açıklamalarla, 'halkı kin ve düşmanlığıa tahrik etmekle' suçlanıyor.

Güven yayın sırasında, "İsteseler de istemeseler de bir kişi kalıncaya kadar kobaniye sahip çıkma ruhuyla Afrin'e de sahip çıkacağız. Halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Eğer bugün Afrin'de bir şey olursa eskiden olduğu gibi ayağa kalkacağız" demişti.

Diyarbakır'da benzer suçlamalarla gözaltına alınanların sayısı 30'u aşıyor.

ANKARA'DA HDP YÖNETİCİLERİ VE GAZETECİLER GÖZALTINDA

Ankara'da ise gözaltına alınanların sayısı ise 10'un üzerinde.

HDP Parti Meclisi üyesi Kemal Bülbül, Ankara İl Yöneticisi Osman Konukçu'nun yanı sıra gazeteciler ve sinemacılar da gözaltına alınanlar arasında.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir'in avukatı Gulan Çağın Kaleli, müvekkilinin anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında gözaltına alındığını ifade etti.