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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 40'ı aşkın kişi gözaltında

23.01.2018 03:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

Türkiye'nin Afrin'deki YPG güçlerine yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı konusundaki sosyal medya paylaşımları ve televizyon yayınlarındaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin sayısı 40'ı aştı. Gözaltına alınanlar arasında HDP yöneticileri ve gazeteciler de var.

Diyarbakır ve Ankara'da gözaltına alınanlar arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileri ile gazeteciler de bulunuyor.

Diyarbakır'da gözaltına alınan DTK Eş Başkanı Leyla Güven PKK çizgisindeki Sterk TV'de yaptığı açıklamalarla, 'halkı kin ve düşmanlığıa tahrik etmekle' suçlanıyor.

Güven yayın sırasında, "İsteseler de istemeseler de bir kişi kalıncaya kadar kobaniye sahip çıkma ruhuyla Afrin'e de sahip çıkacağız. Halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Eğer bugün Afrin'de bir şey olursa eskiden olduğu gibi ayağa kalkacağız" demişti.

Diyarbakır'da benzer suçlamalarla gözaltına alınanların sayısı 30'u aşıyor.

ANKARA'DA HDP YÖNETİCİLERİ VE GAZETECİLER GÖZALTINDA

Ankara'da ise gözaltına alınanların sayısı ise 10'un üzerinde.

HDP Parti Meclisi üyesi Kemal Bülbül, Ankara İl Yöneticisi Osman Konukçu'nun yanı sıra gazeteciler ve sinemacılar da gözaltına alınanlar arasında.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir'in avukatı Gulan Çağın Kaleli, müvekkilinin anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında gözaltına alındığını ifade etti.

Ankara'da gözaltına alınan diğer isimler arasında yönetmen Fatin Kanat ve İnsan Hakları Derneği şube yöneticisi Nuray Çevirmen de var.

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

HDP SORU ÖNERGESİ VERDİ

Gözaltı haberleri konusunda HDP'nin Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması talebiyle Meclis'e soru önergesi sundu.

Beştaş, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasından bu yana kaç kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını, bu kişilerin kaçının serbest bırakıldığını sordu.

Beştaş ayrıca 'savaş karşıtı söylemlerin' suç kapsamında değerlendirilmesini de eleştirerek, "Hangi kanunda savaş karşıtlığı suç olarak tanımlanmıştır?" dedi.

Afrin operasyonuyla ilgili İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı!
Sosyal medyaya Afrin soruşturması
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya gözaltı HDP Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
devletimiz cok guzel calisiyor boluculuk yapan ayrimcilik yapip milleti birbirine dusurmek isteyen kim olursa olsun affetmiyor helal olsun basari cesaret isidir
ordumuz canını ortaya koymuş mücadele ederken ihanet içinde yazılar yazanlar hatta abd nin pyd nin yanında olanlar destekleyenler bu ülkede nefes almamalı toplum içinde gezememeli tarih böyle bir ihanet görmedi demokrasi diye diye yapmadıkları alçaklık kalmadı yeter artık toplum buna katlanamıyor
hem bu memleketin ekmeğini ye hem de teröristle beraber ol. Geçeceksin bunları.
Afrinde kim ile savaşıyorsak bu hdp yöneticisi falan filan dediklerimizinde onlardan hiçbir farkı yok. Devlet bunlara artık aynı müdahaleyi yapmalı yoksa Millet bir sinir krizi geçirmek üzere!
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