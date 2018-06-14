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Sosyal medya 'Umut' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, sosyal medyada başlatılan kampanyayla, Spastik Serebral Palsi (beyin felci) hastası Muhammet Umut Özelçi'ye (4) yürüteç alındı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Mezitli ilçesinde, sosyal medyada başlatılan kampanyayla, Spastik Serebral Palsi (beyin felci) hastası Muhammet Umut Özelçi'ye (4) yürüteç alındı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever işadamı Yiğit Gökşen, sosyal medyada başlatılan kampanyayla alınan yürüteci, Muhammet Umut Özelçi'nin evine giderek teslim etti. Yürüteçle ilk adımlarını önce korkarak sonra sevinçle atan Umut'un ve ailesinin mutluluğuna Başkan Tarhan, işadamı Gökşen de ortak oldu.

Belediye çalışanlarının sürekli kendilerini ziyaret ederek Umut'la yakından ilgilendiğini belirten baba Bekir Özelçi, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. 4-5 aydır gerek başkanımız gerekse belediye çalışanları bizden ilgiyi eksik etmediler. Şimdi de değerli hayırseverimiz Yiğit Bey ile tanıştırdılar. Biliyorum ki bundan sonra da hep Umut'umuzun yanında olacaklar" dedi.

İşadamı Gökşen ise belediyenin bu yürüteci alabileceğinin farkında olduğunu ancak hayırseverleri bu tür kampanyalara ortak ederek insanlar arasında dayanışma ruhunu harekete geçirdiğini ifade ederek, "Umut'umuzun bu heyecanını ve sevincini görmek her şeye değer. Bize bu fırsatı sunduğu için Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Umut'a umut olduysak ne mutlu bize" diye konuştu.

Umut'un vücut hareketlerini geliştirmesi için uzaktan kumandalı araba hediye eden Başkan Tarhan, tüm vatandaşların mutluluğu için çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Biz istiyoruz ki bayram günlerini hiçbir insanımız hastanelerde, cezaevlerinde geçirmesin. Herkes ailesinin yanında olsun. Ramazan Bayramı arifesinde Umut'u ve ailesini ziyaret ederek, onlara destek olmak istedik. Belediyemizin sağlık ekipleri bundan sonra da yavrumuzun sağlık durumunu sürekli olarak kontrol edecekler. Umut ediyorum ki Umut, bu destekler sayesinde önümüzdeki bayrama bizimle birlikte daha iyi durumda girecektir."

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