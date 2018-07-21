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Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden şüpheli gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Ankara'da gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan genç kız gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan S.İ. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmanın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli S.İ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince Demetevler semtinde belirlenen adreste yakalandı.

Gözaltına alınan S.İ, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Atatürk HAKARET

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