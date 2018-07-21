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Sosyal medyada Atatürk'e hakarete soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Sosyal medyada Atatürk'e hakarete soruşturma

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Atatürk'e hakarete soruşturma Gazi Mustafa Atatürk

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