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Sosyal medyada bir araya gelip Türkiye'yi geziyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Sosyal medyada "Yürümek Özgürlüktür" sloganı ile oluşturulan "Yürüyen Ayaklar" seyahat bloğu sayesinde seyahatseverler her hafta sonu Türkiye'nin ayrı bir güzelliğini keşfediyor - Trakya bölgesinden blog üzerinden bir araya gelen 29 kişilik grup, Kastamonu'nun Azdavay ilçesini gezdi

Sosyal medyada "Yürümek Özgürlüktür" sloganı ile oluşturulan "Yürüyen Ayaklar" seyahat bloğunda bir araya gelen seyahatseverler her hafta sonu Türkiye'nin ayrı bir yöresini keşfe çıkıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oluşturulan blog üzerinden irtibata geçen doğa tutkunları, kilometreleri dert etmeden Türkiye'nin her coğrafyasına yolculuk yapıyor, uzun yürüyüşler gerçekleştiriyor.

Blog üzerinden Trakya bölgesinde bir araya gelen 29 kişilik grup, Kastamonu'nun Azdavay ilçesini gezdi.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Trakyalı konuklara, Azdavay ve ilçedeki turizm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Umut Şimşekkaya, grup adına yaptığı açıklamada, ilçede Aşıklar Köprüsü, Çatak Kanyonu, Cam Teras, Medil Mağarası ve Saray Şelalesi'ni gezdiklerini, çok beğendiklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinden, "Yürüyen Ayaklar" blogu aracılığıyla her hafta sonu gezi programları düzenlediklerini ifade eden Şimşekkaya, şunları dile getirdi:

"Gezi programımıza Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy ve Silivri gibi Trakya bölgesindeki illerden gelen arkadaşlarımız katıldı. Azdavay'ın doğasına, yürüyüş yollarına hayran kaldık. Ayrıca Cam Teras ve Çatak Kanyonu ilçeye ayrı bir güzellik katmış. Programımız iki gün sürdü. Bu zamana kadar gelmediğimize çok üzüldük. İnşallah en yakın zamanda tekrar gelmek istiyoruz." dedi.

Grup üyesi Makbule Haşimoğlu ise Azdavay'ın doğa harikası bir yer olduğunu ifade ederek 600 yıllık Azdavay yöresel giysisini giydiğini ve çok beğendiğini ifade etti.

Serpil Ertan ise herkesin Azdavay'a gelerek doğasını görmesi ve yöresel tatlarını tatması gerektiği kaydetti.

Ergün Erken de astronomiye ilgisinin olduğunu belirterek, "İlçede ışık ve bina kirliliği yok, gökyüzü çok net izlenebiliyor. Astronomi meraklılarına Azdavay'ı tavsiye edebilirim. Yörede çeşitli festivaller olduğunu duydum. Bunlara gökyüzü gözlem festivali eklenirse çok güzel olur." diye konuştu.

Gruba 9 yaşındaki oğlu İlker ile katılan Gürkan Akyer ise en çok Medil Mağarası'nı beğendiğini vurgulayarak, "Çocuklarınızı doğadan koparmayın. Ben oğlumla beraber doğada çok rahat ediyorum. Çocuklar doğada olduğu sürece çevre bilincine sahip oluyorlar." ifadesini kullandı.

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Azdavay Gezi KASTAMONU sosyal medya

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