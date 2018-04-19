HABER

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

YSK Başkanı Güven, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlardaki iddialara yanıt verdi.

Güven, açıklamasında şunları kaydetti:

iyi parti

'YALANLADI'

"Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır."

Sosyal medyada yayılan o yazıda Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran 2018 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerine İyi Partinin katılamayacağına karar verdiği söylentisi yayılmıştı.

AA

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!
24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün! 24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün!
Meral Akşener çok sert konuştuMeral Akşener çok sert konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Sadi Güven 24 haziran seçimleri 24 haziran seçimleri sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

Okuyucu Yorumları 12 yorum
ulen tayyip bir kadının karşına hilesiz hurdasız çıkacak kadar adamlığın yok mu senin..
Hdp nin bu ülkeyi bölmeye gücü yetmez ama Akp nin yeter.O yüzden akp gitmeli anlıyomusun moron kardeşim.Muhalefetin bi icraatı olmasa bile en azından vatanı satmaz.
seçimin erkene alınmasının sebebi belli oldu...
Dikkat karar yok deniyor.Yazı yazılmadı diyor arkadaş.
türkiye yi ayakta tutan adam gibi adam RTE dir Herkes dersini alacak:)
Ulan AHLAKSIZ.lar Surusu Hic UTAN.madan Suratin.da Kizarmadan YALAN SOYLUYORSUN Senin Ambleminle Baska Kim Yazi Yazar Sen Bu TURK HALKI.ni SALAK.mi Saniyorsun Hadi Gidin Ordan
İYİ gelecek bu seçim. Türk yurduna arap kültürünü yamayan moronlar ülkeden kaçarken tabanları kıçlarına vuracak. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
hiç kimsenin haddine değil iyi partiyi seçime katılmayacağına dair söylenti yayıp gündem oluşturmak
habere göre değil ideolajik saplantısına gere mesaj yazan mallar.Önce YSK.başkanının cevabını okuyup öyle yazın.
Adamin son iki harfisin reyiz
Kendinizce mağdur görünüp oy devşirme derdindesiniz. İYİ kadrolu elemanları, haberde böyle bir yazının olmadığı açıklanmasına rağmen hala mağdur edebiyatı yapıyorsunuz. Sizi seçime sokmayan hata yapar. Seçime girin ki çapınızın ne olduğu ortaya çıksın...
CEVAP ANLAYAMADIM?
Diğer Haberler
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.