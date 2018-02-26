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Sosyal medyada fenomen olmuştu... Şelale videosunun hikayesini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 11:10 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Palu İlçesinin Bozçanak köyünde yaşayan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu 4 yıl önce çektiği Deregozer şelalesini yeğeni Selahattin Sezeroğlu’nun sosyal medyada paylaşması ile biranda Türkiye’de herkes kendisini tanıdı.Köyde mütevazi bir yaşam süren, kendine yetecek kadar arı kovanı, 1 ineği bulunan 4 çocuk babası Sezeroğlu’nun çektiği video sosyal medyada milyonlarca beğeni topladı.Hatta paylaşımı tüm televizyonlarda yayınlanan reklam haline getirildi.

Şelale videosunu 4 yıl önce çektiğini belirten İsa Sezeroğlu, “Çektiğim video telefonumda kalmıştı. Geçen sene hacca gittim. Yeğenim Selahattin Sezeroğlu yeni bir ev aldı onu ziyarete gittim. Bana televizyonun telefondaki görüntüleri gösterdiğini söyledi. Ben de hacda telefonumla çektiğim görüntüleri bana izlet dedim. Telefonumu televizyona bağlayınca şelale videosunu gördü. Bütün ısrarlarıma rağmen videoyu sosyal medyada paylaştı. Ertesi gün Elazığ şehir merkezine gittiğimde baktım herkes benden bahsediyor. İş işten geçmişti videom tutulmuştu. İstemeden oldu ama güzel oldu. Olacağı varmış, güzel şeyler yaşadım. Sert tepkiler de oldu ama genellikle iyi tepkiler aldım” dedi.

Yeğenine ilk önce kızmış

Yeğeni Selehattin Sezeroğlu’na video ilk paylaştığında kızdığını aktaran Sezeroğlu, “Şuanda yeğenimle aramız iyidir. Sosyal medyada videoyu görünce yeğenime telefon açtım. Yeğenime sen neden böyle yaptın dedim. Ben hacı bir adamım. Sen neden videoyu paylaştın dedim. Yeğenim de bir şey olmaz dedi ve beni ikna etmeye çalıştı. Ben de hacı bir adam olarak İslam’ı öne alarak iyi laftan dolayı iyi davrandım. Ben iyiliği severim” ifadelerini kullandı.

Reklamlarda oynamak istiyor

Televizyonu açtığında ekranlarda kendisini gördüğünü dile getiren Sezeroğlu, ”Kendimi televizyonda görüyorum ama hala bana inandırıcı gelmiyor. Ama bu güzel, mükemmel. İleri zamanlarda güzel reklamlarda oynamak istiyorum. Helal reklamlar olacak. Geçen yıl hacca gitmiş biriyim. Haramdan kaçıyorum. Harama kesinlikle yaklaşmıyorum, bir ürün çürük olursa ben ona dikkat ediyorum. Öyle bir ürünü reklam etmem. Helal reklamlar yapacağım çünkü o para helaldir. Ben İsa Sezeroğlu olarak söz vermeye de çok önem veriyorum. Benim verdiğim söz senet ve tapudan daha ileridir. Ben dürüstlüğü seviyorum. Ben normal şaka yapıldığında severim ileriye gidilince şakadan nefret ederim” dedi.

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Elazığ Palu Selahattin Sezeroğlu şelale videosu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bak sen hacıya ünlü olunca ikinci videoyuda çekmiş reklamlarda oynamak istıyormuş.ee paranın yuzu tatlı hacı...oysa tv de oynamak günah değilmi..cayır cayır cehennem ateşi yakar diyordu cok bilen hocalar zzmanında.eğer mütevazı bi adamsan hacılığı ön planda tutuyosan malda parada gözün olmaması lazım...ah ah başımıza hep bu hacılardan hocalardan geldi başımıza ne geldiyse
başimiza ne geldiyse muslumanlari kotuleywn öcü gosteden bir kuşak oluşturuldu ...
bekleme yapma uza putperest
@oguzhan_dogan_1981 HELALİNLE OYNADIKTAN SONRA İNSANLARA FAYDALI DİNİMİZE TERS DÜŞMEYEN BİR REKLAMDA OYNARSA ŞELALEDEKİ GİBİ MASUMANE OLUP İNSANLARI O DOĞAL HALİYLE GÜLDÜRÜRSE HARAM OLAN BİŞEYİ ÖZENDİRMEZSE MESELA ALKOL GİBİ ŞANS OYUNLARI GİBİ AÇIK SAÇIK KADINLAR GİBİ TV DE OYNAMAK GÜNAH DEĞİL...
Böyle gereksiz insanların prim yaptığı ülkemizde, böyle gereksiz insanlara prim yaptıranlara şaşırıyorum.,
bir kemal sunal vakası daha.
Bu vatandaşın samimiyetine,efendi ve dürüstlüğüne bakıp acaba HARAMSARAY ve ENGARA sakini ululemirde ders alırmı.
bu adam kendi çapında ufak tefek rollerde oynayan az ünlü birisi zaten. bu adam normal bir vatandaş video çekmiş gibi reklamlarda oynatıyorlar. tamamen reklam inanmayın. .)
bildiğin hırbo
PARAYI KAPMIŞMI TÜRKSELDEN ONU SÖYLEYİN YOKSA BEDAVA REKLAMMI
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