Sosyal medyada fenomen olmuştu... Şelale videosunun hikayesini anlattı

Şelale videosunu 4 yıl önce çektiğini belirten İsa Sezeroğlu, “Çektiğim video telefonumda kalmıştı. Geçen sene hacca gittim. Yeğenim Selahattin Sezeroğlu yeni bir ev aldı onu ziyarete gittim. Bana televizyonun telefondaki görüntüleri gösterdiğini söyledi. Ben de hacda telefonumla çektiğim görüntüleri bana izlet dedim. Telefonumu televizyona bağlayınca şelale videosunu gördü. Bütün ısrarlarıma rağmen videoyu sosyal medyada paylaştı. Ertesi gün Elazığ şehir merkezine gittiğimde baktım herkes benden bahsediyor. İş işten geçmişti videom tutulmuştu. İstemeden oldu ama güzel oldu. Olacağı varmış, güzel şeyler yaşadım. Sert tepkiler de oldu ama genellikle iyi tepkiler aldım” dedi.

Yeğenine ilk önce kızmış



Yeğeni Selehattin Sezeroğlu’na video ilk paylaştığında kızdığını aktaran Sezeroğlu, “Şuanda yeğenimle aramız iyidir. Sosyal medyada videoyu görünce yeğenime telefon açtım. Yeğenime sen neden böyle yaptın dedim. Ben hacı bir adamım. Sen neden videoyu paylaştın dedim. Yeğenim de bir şey olmaz dedi ve beni ikna etmeye çalıştı. Ben de hacı bir adam olarak İslam’ı öne alarak iyi laftan dolayı iyi davrandım. Ben iyiliği severim” ifadelerini kullandı.