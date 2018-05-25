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SOSYAL MEDYADA "HALKBANK" SORUŞTURMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ İstanbul DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de karara bağlanan davada ceza almadığı halde sosyal medya hesaplarında Halkbank'ın ceza aldığına ilişkin paylaşımda bulunlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada,  "Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Haber: Yüksel KOÇ İstanbul DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de karara bağlanan davada ceza almadığı halde sosyal medya hesaplarında Halkbank'ın ceza aldığına ilişkin paylaşımda bulunlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, "Türkiye Halk Bankası A.Ş. vekilleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatla Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD'de karara bağlanan davada taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından da banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar bulunmadığı, ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumları tarafından Halk Bankası A.Ş.'ye herhangi bir ceza bildirilimde bulunulmadığı belirtilmiştir" denildi.
Ancak sosyal medyada Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin ceza aldığı yönünde yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin güven ve itibarını sarsacak nitelikte bu haber ve yorumların 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın Korunması' başlıklı 74. hükmüne aykırı olduğu gibi aynı kanunun 158 maddesi hükmü ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107. hükmü uyarınca da suç teşkil ettiğinden bahisle ihbarda bulunulması üzerine, ihbara konu tüm eşlemlerin tespiti ile failler hakkında yasal gereğinin yapılmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yeraldı.

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