BERLİN (AA) - Almanya'da ırkçılığa maruz kalan göçmenler, sosyal medyada #MeTwo etiketiyle yeni bir akımın başlamasına neden oldu.

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından ülkedeki tartışmalar sürüyor.

Göçmen asıllı binlerce kişi, "MeTwo" etiketiyle ülkede yaşadıkları ayrımcılık hikayelerini paylaştı.

Der Spiegel dergisinin Viyana muhabiri Hasnain Kazim, sınır dışı kararlarındaki sebeplerin anlamsızlığına dikkati çekerek, ''Babam bir kargo gemisinde kaptanlık yapıyordu. 1980'lerde bir mahkeme kararıyla bizi ülkeden atmak istediler. Gerekçe olarak da 'bir denizcinin evi denizdir' denmişti.'' ifadelerini paylaştı. Kazim bunun bir şaka olmadığını kararın halen elinde olduğunu belirtti.

Yeşiller Partisi eski milletvekili Özcan Mutlu da milletvekili olduğu dönemde Federal Meclis delegasyonuyla Güney Afrika'dan döndüklerinde Frankfurt'taki pasaport kontrolünde polisin diplomatik pasaportu nerden aldığını kendisine sorduğunu, heyette bulunan milletvekili arkadaşlarının polise durumu anlattığını aktararak yaşadığı ayrımcılığa işaret etti.