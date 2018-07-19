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Sosyal medyada paylaşılan videoyla ilgili başsavcılıktan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 00:41 | Son Güncelleme

Bursa'da, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanılan ve içindeki bir kişinin 20 el havaya ateş açtığı üstü açık otomobille ilgili görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı

Bursa'da sosyal medyadan paylaşılan, tehlikeli şekilde kullanılan üstü açık otomobildeki bir kişinin havaya 20 el ateş açtığı görüntüler sonrası başsavcılık soruşturma başlattı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz'da sosyal medyada yer alan, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey Mahallesi'nde üstü açık bir otomobilin, trafiği tehlikeye düşürdüğünün görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Videonun 7 Temmuz'da bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 kişi seyir halindeyken şoförün otomobili trafiği tehlikeye sokacak şekilde kullandığı, arkada oturan şahıslardan birinin havaya yaklaşık 20 el ateş açtığı anlaşılmıştır. Haber kaynaklarından anlaşıldığı üzere olayın geçen sene gerçekleştiği ancak tarihinin net olarak bilinmediği görülmektedir. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştır."

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