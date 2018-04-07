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Sosyal medyada su kanalında ilerleyen at arabası fenomen oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

BELEDİYE: KANALDA DA YASAK Adana Büyükşehir Belediyesi, su kanalında iki kişinin at arabasıyla ilerlediği görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada su kanalında ilerleyen at arabası fenomen oldu (2)

BELEDİYE: KANALDA DA YASAK
Adana Büyükşehir Belediyesi, su kanalında iki kişinin at arabasıyla ilerlediği görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Kentte at arabasının sadece karayolunda değil, kanalda da yasak olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Aylar öncesinde başkanımız Hüseyin Sözlü bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, KANALDA DA YASAK!"

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