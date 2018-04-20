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Sosyal medyada terör örgütü propagandası iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 00:06 | Son Güncelleme

Kastamonu'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 er gözaltına alındı

Kastamonu'da, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 6 asker gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen İl Jandarma Komutanlığında er olarak askerliğini yapan Y.E.G, Ş.S, O.Y, N.Ç, İ.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Askerler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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asker KASTAMONU Propaganda Terör örgütü

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