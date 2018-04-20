Sosyal medyada terör örgütü propagandası iddiası

Kastamonu'da, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 6 asker gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen İl Jandarma Komutanlığında er olarak askerliğini yapan Y.E.G, Ş.S, O.Y, N.Ç, İ.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Askerler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.