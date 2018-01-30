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Sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:30 | Son Güncelleme

- Ardahan'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları öne sürülen gözaltındaki 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Ardahan'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları öne sürülen gözaltındaki 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK'nin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlar hakkında gerçekleştirdiği çalışmada önceki gün 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Ardahan Devlet Hastanesindeki doktor kontrolünden sonra savcıya ifade veren şahıslar, daha sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

T.O.K, S.A ve A.K, Sulh Caza Hakimliğince "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklanırken, M.K ve Ö.A ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kentte aynı soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

(AA)

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