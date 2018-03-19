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Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Adıyaman'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda Ö.B, V.Y, H.D, İ.Y. ve H.H. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Propaganda terör örgütü PKK/KCK

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