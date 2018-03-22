Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 16 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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