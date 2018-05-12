Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Geçtiğimiz günlerde bir gazetenin İstanbul Üsküdar'da yaptığı 24 Haziran seçimleri sokak röportajında ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLMUŞTU



Mikrofon uzatılan yaşlı vatandaş, yaptığı hareketlerle birlikte, "Yok laiklik elden gidiyor" sözüyle sosyal medyada viral olmuştu.

Röportaja bir kadın vatandaşın karışmasıyla da, yaşlı adam çileden çıkmış, vermiş olduğu tepki sırasında “Röportaj” yerine “Kürtaj yapıyor burada” demesi de sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.

AYNI ADAM OBJEKTİFLERE YANSIDI



O yaşlı adam, bugün bir başka röportajda daha görüldü.

A Haber kanalı muhabiri "Vatandaşlar 24 Haziran seçimleri için ne dedi" diye soru sorulup, vatandaşların görüşlerini alırken, aynı yaşlı adamın objektiflere yansıdığı görüldü.

TARTIŞMA ÇIKTI



Yaşlı adam, "Esas laikliği uygulayan bu iktidar" derken, o anlarda söze başka vatandaşlarla da tartışma çıktığı görüldü.

