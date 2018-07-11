Sosyal medyadan canlı yayında uyuşturucu ticareti iddiası

Samsun'da sosyal medya üzerinden canlı yayınla uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Sanal Devriye ekibi, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Köksal Ç'nin, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki ikametinde sosyal medya üzerinden canlı yayınla uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu ve 50 lira para ele geçirdi.
Zanlı ile maddeyi satın alan kişiden parayı alan şüphelinin annesi Z.A. gözaltına alındı. Z.A, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen Köksal Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medyadaki görüntülerde, Köksal Ç'nin bir kişiye uyuşturucu vermesi Z.A'nın da parayı alması görülüyor.
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