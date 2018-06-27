Sosyal medyadan canlı yayınla düğün daveti

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Zile ilçesinde, oğlunun düğününü yapmaya hazırlanan Necmettin Eryılmaz (55), davetiye ulaştıramadığı ilçe dışındaki tanıdıkları için sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Zile'de öğretmenlik yapan oğlu Selim Eryılmaz’ın Ayşegül Aksoy ile dünyaevine gireceği düğün öncesi konukları törene davet etmek isteyen baba Necmettin Eryılmaz, ilginç bir yöntem geliştirdi. Bastırdıkları davetiyeleri ilçedeki yakınlarına ulaştıran Eryılmaz, ilçe dışında ve diğer şehirlerde oturan yakınları için de sosyal medyayı kullandı. Zile Belediyesi'nde kültür ve sosyal işler müdürü olarak çalışan Eryılmaz, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, tüm arkadaşlarını düğüne davet etti. Eryılmaz, ayrıca hazırladığı videoyu da mesajlaşma ve arama uygulaması 'WhatsApp' üzerinden arkadaşlarına gönderdi.

Necmettin Eryılmaz, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, şunları söyledi:

''Bizim cuma günü akşam bir düğünümüz var. Size bir canlı davetiye sunmak istedim. İlçe dışında herhangi bir yere kağıtlı davetiye göndermek bu kargaşada zor oluyor. Biz de yoğun oluyoruz. Çok yoğun bir düğün sezonu var. İnsanları da böyle çok sıkboğaz etmek istemedim. Cuma günü akşamı Terziköy yolu üzerindeki düğün salonunda oğlum Selim’le gelinim Ayşegül’ün düğünü var. Burada olursanız, müsait olursanız, gelirseniz bizi mutlu edersiniz. Gelmezseniz de canınız sağ olsun. Lütfen bize kırılmayın. Hepinizi bekliyoruz. İşi olanlar gelmesinler. Bir telefonunuz, bir mesajınız bile yeter. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah cümlesinin çoluğuna çocuğuna, evine sağlık ve mutluluklar versin. Size bu mesajla canlı davetiyemi iletmek istedim. Bazı arkadaşlar alınmışlar 'WhatsApptan göndermiş' diye. İnanın, o kadar büyük kargaşa oluyor ki çok şükür eş dost zenginiyiz. Gelirseniz canınız sağ olsun. Gelmezseniz de biz mutluyuz, memnunuz. Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın.''

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