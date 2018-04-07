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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:24 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği iddiasıyla Orhan Ç'yi (50) Deliktaş Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ç, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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cumhurbaşkanı Denizli HAKARET tutuklama

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