Sosyal medyadan FETÖ propagandasına gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Altıeylül ilçesinde yaşayan B.Ç. ile S.G'nin sosyal medya üzerinden FETO/ PDY propagandası ve 15 Temmuz hain darbe girişimini destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

