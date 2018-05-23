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Sosyal medyadan FETÖ propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY propagandası ve 15 Temmuz hain darbe girişimini destekleyici paylaşımlar yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Altıeylül ilçesinde yaşayan B.Ç. ile S.G'nin sosyal medya üzerinden FETO/ PDY propagandası ve 15 Temmuz hain darbe girişimini destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ/PDY

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