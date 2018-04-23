Sosyal medyadan örgütlenerek 28 yıl sonra tekrar buluştular

Türkiye’nin ilk Ormancı Okulu olan Araç Orman Muhafaza Memurluğu Okulu’nun 1989-1990 dönemi mezunları, aradan geçen 28 yıla rağmen birbirlerini unutmayarak Kızılcahamam’da buluştular.

Bir zamanlar Türkiye’nin en önemli eğitim merkezlerinden biri olan Araç Orman Muhafaza Memurluğu Okulu’nun 1989-1990 dönemi mezunları, sosyal medyadan örgütlenerek 28 yıl sonra Kızılcahamam’da buluştu. Dönem mezunlarından Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü personeli Cengiz Turhan’ın Facebook ve WhatsApp’tan oluşturduğu grup üzerinden organize olan 1989-1990 dönemi Araç Orman Muhafaza Memurluğu Okulu mezunları, Türkiye’nin değişik illerinden gelerek eski okul arkadaşlarıyla Kızılcahamam’da bir araya geldi. Yıllar sonra ilk defa bir araya gelen eski arkadaşlar, birbirlerini tanımakta zorlandılar. Türkiye’nin değişik illerinden gelen 50 kadar okul arkadaşı, iki gün boyunca Kızılcahamam’da otelde konaklayarak hasret giderdi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün değişik birimlerinde görev yapan 7 Orman Muhafaza Memuru’nun da katıldığı organizasyonda konuşan Grup Lideri Cengiz Turhan, amaçlarının okul arkadaşları ile yıllar sonra yeniden bir araya gelerek hasret gidermek olduğunu ve bunu da başardıklarını söyledi. 1989-90 dönemi mezunları bundan sonra bir birlerinden kopmayacaklarının sözünü veren Turhan, ikinci buluşmayı 20 Nisan 2019 Pazar günü Bolu’nun Abant ilçesinde toplanma kararı aldıklarını açıkladı.