Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG adına sosyal medyada propaganda yaptığı öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından, terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yalan ve yanıltıcı paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulu öğrencisi B.Ç'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.