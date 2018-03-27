Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG adına sosyal medyada propaganda yaptığı öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından, terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yalan ve yanıltıcı paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulu öğrencisi B.Ç'yi (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son dakika! NATO Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti
İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı
Makam odasına yatak yorgan serdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi
Sahilde aşka geldi
Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu
Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’
Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı
Okuyucu Yorumları 0 yorum