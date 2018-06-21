Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına tutuklama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, terör örgütleri PKK ve FETÖ adına sosyal medyada propaganda yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan 3 kişi ile FETÖ/PDY propagandası yapan bir kişiyi tespit etti.
Ekipler, adreslerini belirledikleri şüphelileri, operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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