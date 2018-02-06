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Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 19:27 | Son Güncelleme

TTB bildirisiyle ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın danışmanı Akbay'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) bildirisiyle ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Akbay'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 2 Şubat'ta gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Akbay ile Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Hamit Kurt'un da aralarında olduğu 5 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Terör örgütü propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açılan soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye gönderildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılı Songül Akbay Türk Tabipleri Birliği

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