Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etme bahanesiyle halkı sokağa dökmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye ve çatışma çıkartmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Şüpheliler Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanvekili Fadime Çelebi, Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüleri Özlem Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez ile Sosyalist Dayanışma Platformu Eş Sözcüsü Keziban Konukcu Kok, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Soruşturma savcısı, şüphelilerden Kaya, Özdemir, Çelebi ve Hamzaoğlu'nu tutuklanmaları, Tuncaelli, Sönmez ve Kok'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan bu kişilerden Fadime Çelebi ve Onur Hamzaoğlu tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Söz konusu kişiler hakkında 12 Şubat'ta, "terör örgütü propagandası" ile "halkın kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından yasal işlem başlatılmıştı.