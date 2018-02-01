Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Iğdır'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişileri takibe aldı.
Ekiplerin incelemelerinin ardından kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda S.Y, H.Ş. ve A.T.gözaltına alındı.
Sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda yasaklı dergi ve kitap ele geçirildi.
Kentte, aynı suçtan bir zanlının arandığı öğrenildi.
(AA)
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