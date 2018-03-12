Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir asker gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla, Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında er F.U. gözaltına alındı.
Şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
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