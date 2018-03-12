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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:57 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında bir er gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir asker gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla, Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında er F.U. gözaltına alındı.

Şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

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Balıkesir gözaltı terör propagandası

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