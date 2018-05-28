HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan tutuklu sanığa 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emin Beştaş ve avukatı katıldı.

Sanık Beştaş, savunmasında sosyal medya hesabındaki paylaşımların kendisine ait olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Uzun süre Facebook hesabına erişemediğini savunan Beştaş, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılması ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Beştaş'ı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine hükmetti.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Ailesinin emanet ettiği küçük kıza komşusu cehennemi yaşattı!Ailesinin emanet ettiği küçük kıza komşusu cehennemi yaşattı!
KKTC'de iki tarihi kilisenin koruma çalışmaları tamamlandıKKTC'de iki tarihi kilisenin koruma çalışmaları tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hapis cezası Tahliye Kararı terör soruşturması

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu: Sakin ol, şu anda dolandırılıyorsun

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu: Sakin ol, şu anda dolandırılıyorsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Ağabey rezaleti! 2 yıldır kardeşini istismar etti, anlattıklarına kimse inanmadı

Ağabey rezaleti! 2 yıldır kardeşini istismar etti, anlattıklarına kimse inanmadı

Ailesinin emanet ettiği küçük kıza komşusu cehennemi yaşattı!

Ailesinin emanet ettiği küçük kıza komşusu cehennemi yaşattı!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Saat verdi - Ankara hava durumu

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Saat verdi - Ankara hava durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.