Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Adana'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emin Beştaş ve avukatı katıldı.
Sanık Beştaş, savunmasında sosyal medya hesabındaki paylaşımların kendisine ait olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Uzun süre Facebook hesabına erişemediğini savunan Beştaş, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılması ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Beştaş'ı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine hükmetti.
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