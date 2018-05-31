Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan tutuklu sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Mehmet Lak ve avukatı katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık Lak, suça konu sosyal medya hesabındaki paylaşımlardan ötürü pişman olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Lak'ı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

