Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Adana'da sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK-KCK-YPG-YPJ'nin propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık F.Ş. ve avukatı katıldı.
Mahkemede savunma yapan sanık F.Ş. yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ve pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.
Görevli savcı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanık F.Ş'nin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönündeki değerlendirmesini sundu.
Mahkeme heyeti de sanık F.Ş'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı
İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi
Burnundan çıkanı görenler gözlerine inanamadı!
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...
O ülkede ateşkes iddiası!
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda üzerlerine dışkı yağdı!
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum