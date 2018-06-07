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Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

Adana'da sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK-KCK-YPG-YPJ'nin propagandasını yaptığı iddia edilen sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK-KCK-YPG-YPJ'nin propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık F.Ş. ve avukatı katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık F.Ş. yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ve pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Görevli savcı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanık F.Ş'nin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönündeki değerlendirmesini sundu.

Mahkeme heyeti de sanık F.Ş'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi hapis cezası terör propagandası tutuksuz sanık

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