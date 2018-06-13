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Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:33 | Son Güncelleme

Adana'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da sosyal medyadan silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Metin Bilgiç ile avukatı katıldı.

Bilgiç, savunmasında, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ileri sürdü. Sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Metin Bilgiç'i 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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