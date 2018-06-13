Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Adana'da sosyal medyadan silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Metin Bilgiç ile avukatı katıldı.
Bilgiç, savunmasında, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ileri sürdü. Sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Metin Bilgiç'i 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt
Çatı katını temizlerken sikke buldu, zengin oldu!
Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'
Bıçaklı kız kavgası pes dedirtti!
Sosyal yönden zeki insanları nasıl ayırt edersiniz?
ABD'de Türkiye karşıtı skandal tasarı
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Okuyucu Yorumları 0 yorum