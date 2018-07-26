Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD-YPG propagandası yapan Suriyeli sanığa, bir yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ö.E. ve avukatı hazır bulundu.
Yeminli tercüman eşliğinde savunma yapan Suriyeli Ö.E, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların kendisine ait olduğunu fakat bunun suç olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Pişman olduğunu belirten Ö.E, "Cahilim, suç olduğunu bilmiyordum. Annem hasta, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Heyet, Ö.E'nin tahliyesine hükmetti.
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