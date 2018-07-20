Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

Adana'da silahlı terör örgütü DKP/BÖG ve TKP/ML/YDG'nin propagandasını yaptığı öne sürülen kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen C.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin, 2017'de yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü DKP/BÖG ve TKP/ML/YDG'nin eylem ile yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde bulunduğu belirtildi.
İddianamede savunmasına yer verilen C.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
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