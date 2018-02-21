Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile il genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellemesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleri güdümünde haberler yaptığı tespit edilen bir internet sitesinde kurucu ve yönetici oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı diğeri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
AK Partili Belediye Başkanına bıçaklı saldırı!
Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı
Profesörden olay sözler: Google'ı Sultan Abdülhamid buldu
İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı
Mavi Balina oyunu yine can aldı!
İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer
Spor yaparken canından oluyordu!
İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum