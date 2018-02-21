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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 23:56 | Son Güncelleme

Mardin'de internet sitesinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile il genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellemesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleri güdümünde haberler yaptığı tespit edilen bir internet sitesinde kurucu ve yönetici oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı diğeri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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mardin terör propagandası tutuklama

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