Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile il genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellemesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleri güdümünde haberler yaptığı tespit edilen bir internet sitesinde kurucu ve yönetici oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı diğeri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.