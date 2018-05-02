Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında PKK/KCK "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan arama kaydı olan S.K. Edremit'te gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

